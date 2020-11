Justiţia dă o palmă autorităţilor din Germania - Obligativitatea purtării măştii, anulată Un tribunal german a anulat luni obligativitatea purtarii mastii pentru a limita raspandirea COVID-19 in orasul Dusseldorf, care ar urma sa adopte rapid o noua reglementare, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Decizia, in acest oras industrial din vestul tarii, survine in momentul in care Germania, mai degraba ferita de primul val de pandemie din primavara, este in prezent puternic afectata de coronavirus. CITEȘTE ȘI: Ce sa NU faci atunci cand iți dezinfectezi mainile: Detaliile care fac diferența CITEȘTE ȘI: Ce sa NU faci atunci cand iți dezinfectezi mainile:care fac diferența Miercurea trecuta, municipalitatea a ordonat purtarea mastii in public in tot orasul,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

