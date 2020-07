Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca este gata sa se intalneasca cu omologul sau venezuelean Nicolas Maduro doar pentru a negocia plecarea de la putere a acestuia, dupa ce a minimalizat greutatea rivalului lui, Juan Guaido, recunoscut totusi ca presedinte interimar al Venezuelei de…

- Venezuela a inregistrat o actiune juridica impotriva Bancii Angliei, pentru a obtine aur in valoare de 1 miliard de dolari, blocat de institutie in urma sanctiunilor Statelor Unite si Marii Britanii, autoritatile de la Caracas sustinand ca au nevoie de bani pentru o reactie corespunzatoare la pandemia…

- Ministerul Apararii de la Caracas a anuntat, intr-un comunicat de presa, capturarea a trei barci de lupta columbiene abandonate, descoperite sambata, in cursul unei operatiuni de patrulare pe raul Orinoco, la cateva zile dupa ce guvernul venezuelean si-a acuzat vecinul ca a sustinut o invazie esuata,…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca Washingtonul nu se afla in spatele incursiunii esuate a unui grup armat care a incercat sa debarce in weekend in Venezuela posibil pentru a-l inlatura de la putere pe presedintele Nicolas Maduro, liderul de la Casa Alba asigurand ca el in…

- Cincisprezece persoane - inclusiv doi americani - au fost arestate in decurs de doua zile, acuzate de o „invazie” pe mare a Venezuelei, a anuntat presedintele socialist Nicolas Maduro, iar parchetul il acuza pe liderul opozitiei Juan Guaido de recrutarea unor „mercenari”, relateaza AFP.

- Cincisprezece persoane, intre care doi americani, au fost arestate in ultimele doua zile pentru o tentativa ratata de invazie dinspre mare in Venezuela, a sustinut luni presedintele acestei tari, Nicolas Maduro, citat de AFP. Intr-un discurs la televiziunea de stat, Maduro a declarat ca…

- Acest om de incredere al lui Nicolas Maduro va avea drept sarcina "restructurarea si reorganizarea" sectorului petrolier, intr-un moment in care pretul la titei este extrem de scazut, se precizeaza in decretul semnat de presedintele socialist si publicat luni in Jurnalul Oficial. Printr-un…

- Guvernul spaniol a „examinat cu interes” propunerea SUA pentru o tranzitie democratica în Venezuela, dar insista asupra sprijinului sau pentru o negociere între venezueleni, pentru care solicita un „efort special de unitate, generozitate si solidaritate”, informeaza…