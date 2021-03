Stiri pe aceeasi tema

- Justitia britanica i-a refuzat joi actorului american Johnny Depp un proces in apel dupa infrangerea suferita in instanta impotriva tabloidului The Sun, care l-a descris pe starul hollywoodian ca pe un sot violent in perioada in care acesta a fost casatorit cu actrita Amber Heard, informeaza AFP,…

- O ancheta a fost deschisa cu privire la acuzatiile de viol impotriva actorului american Armie Hammer, a declarat joi politia din Los Angeles, dupa o plangere depusa de o tanara cu care actorul a avut o relatie, relateaza AFP si dpa, citate de Agerpres.

- Avocatii lui Johnny Depp incearca sa convinga justitia britanica sa acorde starului un proces in apel, dupa ce a pierdut contra tabloidului The Sun, care l-a descris drept un sot violent fata de fosta sotie Amber Heard.

- Palatul Buckingham a angajat un cabinet de avocatura sa ancheteze cu privire la acuzatii potrivit carora ducesa de Sussex a intimidat membri ai personalului regal, relateaza CNN, potrivit news.ro. Palatul a anuntat ca acest cabinet urmeaza sa ancheteze in urma unor dezvaluiri in presa britanica,…

- Laboratorul farmaceutic american si compania germana in domeniul biotehnologiei anunta ca aceste doze - suplimentare fata de cele 300 de milioane de doze comandate deja - urmeaza sa fie livrate tot anul. ”Acesta este scenariul clasic al iepurelui si testoasei”, comenteaza Simon Geale, de la cabinetul…

- Anunt suprinzator la Antena 3, post care a sustinut inversunat proiectele PSD de maltratare a legilor justitiei. O reprezentanta a postului a sustinut, in timpul unui interviu pe care i l-a luat ministrului Justitiei, Stelian Ion, ca si PSD a folosit justitia ca „arma politica”. Razboi total. Rareș…

- Mitch McConnell, liderUL majoritatii republicane din Senat, le-a spus asociatilor sai ca este de parere ca Donald Trump a comis acte pentru care merita destituit si ca se bucura ca democratii au initiat procedura de suspendare pentru ca astfel le va usura sarcina sa-l indeparteze din Partidul Republican,…