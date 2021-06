Stiri pe aceeasi tema

- Decizia este definitiva si instanta britanica motiveaza ca Popoviciu nu a avut parte de un proces corect in Romania si descrie cazul ca fiind unul "extraordinar". Asadar, UK scoate din nou la lumina putregaiul din Justitia romana si demasca relatiile dintre procurori, judecatori si afaceristi corupti,…

- "Aceasta hotarare de refuz a predarii in baza mandatului european de arestare, intemeiata pe incalcarea, de catre judecatorul din Romania, a dreptului la un proces echitabil, adica a articolului 6 din Convenția Europeana a drepturilor omului, este FARA PRECEDENT. Nu exista nici in Marea Britanie vreo…

- Publicația britanica Daily Mail a publicat luni mai multe schimburi de emailuri din 2016 intre Hunter Biden – fiul președintelui SUA, Louis Freeh – fost șef FBI și mai mulți avocați americani pe tema apararii lui Puiu Popoviciu, afaceristul roman ce avea sa fie condamnat in august 2017 la 7 ani de…

- Rudy Giuliani a recunoscut pentru portalul Politico.eu ca a fost platit pentru a scrie scrisoarea adresata lui Klaus Iohannis. Giuliani a spus ca a primit onorariu de la firma Freeh Group International Solutions. Firma este detinuta de fostul director FBI Louis Freeh, avocat al fugarului Adamescu. Potrivit informatiilor…

- Justitia britanica i-a refuzat joi actorului american Johnny Depp un proces in apel dupa infrangerea suferita in instanta impotriva tabloidului The Sun, care l-a descris pe starul hollywoodian ca pe un sot violent in perioada in care acesta a fost casatorit cu actrita Amber Heard, informeaza AFP,…

