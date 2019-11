Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in detentie de peste un an si jumatate pentru coruptie, ar putea iesi in curand din inchisoare in urma unei decizii a Curtii Supreme, transmite AFP, potrivit Agerpres.Magistratii acesteia au declarat joi seara ca neconstitutionala…

- O instanța din Turcia a decis luni eliberarea jurnaliștilor Ahmet Altan și Nazli Ilicak, condamnați pentru legaturi cu rețeaua clericului Fethullah Gulen, pe care Ankara o considera responsabila pentru tentativa de lovitura de stat din 2016, scrie Mediafax, citând Euronews. Tribunalul…

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, a fost eliberat condiționat vineri din motive medicale, a declarat avocatul acestuia, citat de agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax.„Am solicitat eliberarea condiționata pe fondul starii sale de sanatate, care se inrautațește. Are nevoie…

- ​Juan Angel Napout, fost presedinte al Federatiei Paraguayene de Fotbal, condamnat de justitia americana la noua ani de închisoare pentru implicarea în vastul scandal de coruptie FIFAGate, a fost suspendat pe viata de forul fotbalistic mondial, informeaza AFP. Decizia a fost luata de Comisia…

- Justitia rusa l-a eliberat joi pe francezul Philippe Delpal, directorul financiar al fondului de investitii Baring Vostok, plasat in arest preventiv din februarie intr-in dosar de frauda, si l-a plasat in arest la domiciliu, relateaza AFP potrivit news.ro.Tribunalul municipal din Moscova a…