Justiţia americană nu pune pe nimeni sub acuzare după ancheta privind moartea lui Prince (procuror) Justitia americana a anuntat joi ca nu va declansa urmarirea penala la finalul anchetei privind circumstantele mortii lui Prince, in contextul in care nu a reusit sa stabileasca cum si-a procurat acesta analgezicul care i-a provocat decesul, relateaza AFP si Reuters.



Cantaretul a murit la 57 de ani pe 21 aprilie 2016, fiind victima unei supradoze de Fentanyl, un analgezic foarte puternic, pe care l-a luat din greseala, crezand ca este vorba despre un medicament impotriva durerii mult mai slab.



"Fara un mobil si un suspect identificat", justitia americana "nu poate declansa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Justitia chiliana l-a inculpat miercuri pentru coruptie pe fiul fostei presedinte Michelle Bachelet si i-a interzis sa paraseasca tara in timpul celor 90 de zile cat va dura ancheta, intr-o afacere de frauda fiscala in care este vizata, de asemenea, sotia sa, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra mortii cantaretului american Prince, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata "in viitorul apropiat". Procurorul sef a declarat ca examineaza rapoartele incheiate in timpul anchetei initiale asupra mortii lui Prince si ca va lua…

- Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra mortii cantaretului american Prince, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata "in viitorul apropiat", potrivit public.fr.

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Judecatori Lucian Netejoru, șeful Inspecției Judiciare, și alți cațiva judecatori sunt vizați intr-un nou dosar deschis la DNA Constanța, in octombrie 2017, ca urmare a unei sesizari depuse de judecatoarea Camelia Bogdan. Ancheta se desfașoara „in rem”, adica vizeaza fapta, judecatorii menționați…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.