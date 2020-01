Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a postat pe Twitter o imagine cu drapelul american, fara a mai face si alte comentarii, dupa anuntul oficial al mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in urma unui atac aerian efectuat la ordinul sau, in Irak. Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a dat ordinul…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va redeschide azi dosarul Campusului Social Henri Coanda, unde fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, este acuzat de luare de mita si de fals in declaratii trei infractiuni . Tot in prezenta cauza,…

- Poliția din New Orleans a anunțat ca cel puțin 11 oameni au fost impușcați intr-un atac armat care a avut loc in centrul turistic al Cartierului Francez, transmite BBC.Un barbat a tras cu arma in mai multe persoane, la primele ore ale dimineții de duminica. Presa americana a citat un ofițer de poliție…

- Un nou incendiu a izbucnit luni in cartierele de lux din Los Angeles, distrugand mai multe locuinte si fortand mii de persoane, inclusiv vedete ca Arnold Schwarzenegger și LeBron James, sa evacueze zona, informeaza Agerpres. Statul California a fost plasat in stare de urgența. Un incendiu de vegetatie…

- Furios și vizibil neliniștit, Donald Trump a comparat marți procedura de destituire care-l vizeaza drept un ”linșaj”, un cuvânt încarcat de înțeles în Statele Unite, în același moment în care ancheta Congresului ar putea sa avanseze într-o maniera…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis azi rejudecarea de la zero a dosarului de presupusa coruptie al lui Dan Sova fost senator, in prezent avocat la instanta de fond, respectiv la Curtea de Apel Bucuresti. Tot azi, magistratii de la Curtea Suprema au decis si rejudecarea dosarului in care fostul…

- Conducerea Curtii de Apel Constanta mai face un pas catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Comisia din cadrul CSM a finalizat evaluarea activitatii candidatilor ce isi doresc un post la Curtea Suprema. Intre acestia se afla si presedintele Curtii de Apel Constanta, judecatorul Marius Cristian Epure,…

- O ancheta din “The Atlantic” dezvaluie relația ambivalenta pe care o are Donald Trump cu armata. Președintele american disprețuiește expertiza ofițerilor sai. Imprevizibil, modul lui de a comanda amenința trupele desfașurate pe tren. Ceea ce îi determina pe foștii membri ai Pentagonului…