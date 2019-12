Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au fost condamnati la moarte in cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Turcia. Acesta era un cunoscut critic al guvernului saudit si a fost ucis in luna octombrie a anului trecut.

- Instanța a amanat pentru 16 decembrie pronunțarea in procesul Colectiv. Inițial, verdictul era așteptat astazi. In urma cu o saptamana, procurorii au cerut pedeapsa maxima, respectiv 14 ani de inchisoare, pentru cei doi pompieri care au verificat clubul inainte de incendiu. In cazul celorlalți inculpați,…

- Totul a pornit in luna martie, cand edilul-șef a chemat echipele STPT sa taie firele care atarna pe stalpii de la Podul Mihai Viteazul. Intr-un exercițiu de imagine, primarul Nicolae Robu și-a pus casca de protecție pe cap, cu ajutorul directorului STPT Nicu Bitea, a urcat chiar el intr-o…

- Vizavi de acest raspuns, Elena Udrea a transmis un mesaj. ”Astazi am primit o veste buna, pe care o asteptam altfel, de la Bruxelles. Comisia Europeana a raspuns Curtii Europene de Justitie in dosarul Gala Bute spunand ca deciziile CCR trebuie respectate in Romania. Daca unii dintre…

- Printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, a spus ca isi asuma responsabilitatea asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, dar a subliniat ca a aflat despre aceasta dupa comiterea faptelor, a informat joi canalul american de televiziune PBS, noteaza agentia France Presse. Arabia Saudita,…

