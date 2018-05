Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul administrativ suprem al Egiptului a confirmat sâmbata un ordin judiciar emis cu cinci ani în urma, care interzice timp de o luna accesul la YouTube, ca sanctiune pentru difuzarea în anul 2012 a filmului 'Inocenta Musulmanilor'.

- Tribunalul administrativ suprem al Egiptului a confirmat sambata un ordin judiciar emis cu cinci ani in urma, care interzice timp de o luna accesul la YouTube, ca sanctiune pentru difuzarea in anul 2012 a filmului 'Inocenta Musulmanilor', transmite AFP. Prin acest verdict instanta egipteana…

- Presedintele american Donald Trump a primit miercuri o lovitura judiciara in legatura cu instrumentul sau de comunicare favorit: o judecatoare federala a decis ca el nu-si mai poate bloca criticii pe reteaua de socializare Twitter, relateaza AFP si dpa. Decizia judecatoarei newyorkeze Naomi Reice Buchwald…

- „Pot sa va asigur ca in anii care urmeaza se va ajunge la comisii mai mult pe aceste spete, pentru ca unul dintre subiectele care va fi pe ordinea de zi a primei sedinte a Comisiei pentru fotbal profesionist, pe care o vom infiinta in luna iunie, va fi adoptarea unui cod etic. Acolo vom adopta si aplica…

- Edilii orasului Venetia au anuntat introducerea unor masuri extraordinare pentru a evita supraaglomerarea orasului in minivacanta de 1 Mai, care prevad ca, in anumite zone, localnicii sa nu se intersecteze cu turistii, informeaza joi the Independent. Potrivit unei ordonante aprobate de…

- Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a facut apel la tarile musulmane sa se alieze impotriva SUA, sustinand ca Teheranul nu va ceda niciodata in fata „intimidarii”, conform televiziunii de stat, scrie Reuters conform News.ro . „Natiunea iraniana a rezistat tentativelor de intimidare ale Americii…

- Whatsapp vrea sa interzica accesul persoanelor sub 16 ani din Uniunea Europeana. Aplicatia, care este detinuta de Facebook, va cere utilizatorilor sa isi confirme varsta atunci cand li se va cere sa accepte noile conditii si termeni in urmatoarele saptamani.

- Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a anuntat ca postul de televiziune rus Russia Today (RT) si-ar putea pierde licenta pentru Marea Britanie daca guvernul condus de Theresa May stabileste...