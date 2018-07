Premierul canadian Justin Trudeau a cerut marti la Riga ca NATO sa transmita un ''raspuns clar si ferm'' Rusiei, pe care o acuza de implicare in omorarea unei britanice cu agentul neurotoxic Noviciok, relateaza AFP.



''Invazia Crimeii'' a presedintelui rus Vladimir Putin, ''ingerinta sa la Donbass, actiunile sale in alte parti ale lumii, in special pe teritoriul englez la Salisbury, sunt lucruri care necesita un raspuns clar si ferm din partea comunitatii internationale", a declarat el presei.



Trudeau a facut aceasta declaratie in…