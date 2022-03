Justin Trudeau va da sancțiuni noi pentru unii oligarhi ruși, printre care și Roman Abramovici Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat vineri noi sancțiuni impotriva unor oligarhi ruși, printre care si Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea din Londra, informeaza AFP. Masurile au fost luate ca reactie la invazia rusa in Ucraina. „Astazi anuntam sanctiuni impotriva altor cinci persoane, inclusiv Roman Abramovici”, a declarat Trudeau presei la Varsovia, la finalul unui turneu de sase zile in Europa. „Aceste persoane vor fi impiedicate sa faca afaceri in Canada, iar activele lor vor fi blocate”, a adaugat el. Canada este a doua tara care il sanctioneaza pe Abramovici,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

