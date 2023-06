Justin Trudeau pune distrugerea barajului de la Nova Kahovka, din sudul Ucrainei, pe seama invaziei ruse

Premierul canadian Justin Trudeau, aflat sambata intr-o vizita surpriza la Kiev, a declarat ca distrugerea barajului de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, care a provocat inundatii, este o „consecinta directa” a invaziei ruse, relateaza AFP. „Cu totii am vazut pagubele cauzate de prabusirea barajului de la hidrocentrala Kahovka… Aceasta este o consecinta directa a razboiului purtat de Rusia”, a afirmat premierul Trudeau alaturi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu exista absolut nicio indoiala in mintea noastra ca distrugerea barajului este o consecinta directa a deciziei Rusiei…