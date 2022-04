Justin Trudeau pune degetul pe rana economiei: Rusia nu poate fi 'partener constructiv' la masa G20

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Israelul face multe eforturi pentru a organiza discutii de pace la nivel inalt intre Ucraina si Rusia si a sugerat ca acestea ar putea avea loc la Ierusalim, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Portugalia a cerut permisiunea Comisiei Europene pentru a putea reduce Taxa pe Valoarea Adaugata la carburanti, in ideea de a raspunde la cresterea record a preturilor la energie dupa ce Rusia a invadat Ucraina, a declarat joi ministrul portughez al Economiei, Pedro Siza Vieira, informeaza Reuters.…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, a lansat din nou un apel, pentru duminica, la organizarea unor proteste impotriva razboiului din Ucraina, la Moscova si in alte orase din Rusia, informeaza Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China se confrunta din februarie cu atacuri cibernetice neintrerupte in care adrese de internet din SUA sunt folosite pentru a controla calculatoare chineze cu scopul de a lansa actiuni informatice ofensive in Rusia, Ucraina si Belarus, relateaza vineri agentia oficiala chineza de presa Xinhua, citata…

- O escaladare a conflictului din Ucraina va avea un impact "devastator" asupra economiei globale, avertizeaza Fondul Monetar Internațional, care spune ca razboiul din Ucraina a dus deja la creșterea prețurilor la energie și cereale și a generat un val de peste un milion de refugiați care au ajuns…

- Asociatia producatorilor de automobile germani VDA a declarat miercuri ca invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat rutele de transport, precum si tranzactiile financiare si ca se pregateste pentru un deficit al unor materii prime, transmite Reuters, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Sanctiunile pe care Occidentul le va impune Moscovei dupa atacul din Ucraina vor decupla Rusia de la dezvoltarea industriala si vor afecta pietele financiare ruse, dar obiectivul lor este sa deschida o cale pentru reluarea diplomatiei, a declarat joi ministrul german al economiei, Robert Habeck,…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice 'severe si rapide', transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…