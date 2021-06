Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua biserici au fost incendiate sambata in teritoriile comunitatilor indigene din vestul Canadei, aducand la patru numarul bisericilor arse de la descoperirea a o mie de morminte anonime in apropierea unor foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni conduse de Biserica Catolica din Columbia…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a declarat ca i-a cerut Papei Francisc sa vina in Canada si sa-si ceara scuze pentru rolul pe care Biserica Catolica le-a avut in atrocitatile comise impotriva copiilor indigeni in cadrul sistemului de scoli rezidentiale din aceasta tara. Solicitarea lui Trudeau vine…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca i-a cerut Papei Francisc sa vina in Canada și sa-și ceara scuze pentru rolul pe care Biserica Catolica le-a avut in atrocitațile comise impotriva copiilor indigeni in cadrul sistemului de școli rezidențiale din aceasta țara, dupa ce aproape 1.000…

- Sute de morminte neidentificate au fost localizate prin georadar langa o fosta scoala rezidentiala pentru copii indigeni din vestul Canadei, administrata de Biserica Catolica, au informat miercuri seara mai multe mass-media locale, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Sapaturile din jurul acestei…

- Politia din Canada a declarat suspecte doua incendii produse luni aproape în acelasi timp la doua biserici catolice construite pe pamântul indigenilor din Columbia Britanica, potrivit BBC. Departamentul local de pompieri a precizat ca este mult prea devreme pentru a concluziona ca…

- Trudeau a facut apel la catolicii canadieni sa vorbeasca cu preoții și episcopii lor pentru a „transmite mesajul ca este timpul ca Biserica Catolica sa-și recunoasca responsabilitatea, partea ei de vinovație și, mai presus de toate, ca (ea) sa fie acolo pentru ”a cunoaște adevarul”.Apelurile din partea…

- Premierul canadian Justin Trudeau a deplâns vineri refuzul Papei și al Bisericii Catolice de a-și recunoaște „responsabilitatea” și „partea de vinovație” în conducerea școlilor rezidențiale din Canada care sunt vinovate, în opinia Canadei, de decesul a peste…