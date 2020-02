Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a informat marți ca va continua sa lucreze cu celelalte țari care investigheaza doborarea avionului ucrainean de pasageri, care s-a prabușit in luna ianuarie la scurt timp dupa ce a decolat, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Toate cele 176 de persoane aflate la…

- Iranul trimite in Ucraina cutiile negre ale avionului ucrainean de pasageri pe care armata sa l-a doborat accidental in aceasta luna, a informat sambata agentia de stiri Tasnim, conform Reuters.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca doborarea din greseala de catre Iran saptamana trecuta a unei aeronave ucrainene a survenit in timp ce Teheranul era alertat de relatari privind prezenta unor avioane militare americane invizibile in zona, informeaza Reuters. "Cel putin…

- Cinci țari ale caror cetațeni au murit in avionul ucrainean prabușit saptamana trecuta in Iran au anunțat joi ca vor cere Teheranului sa plateasca compensații familiilor victimelor și au avertizat ca lumea așteapta un raspuns in aceasta privința, scrie Reuters, citata de Mediafax.

- Ucraina așteapta o investigatie completa, admiterea completa a vinovației și despagubiri din partea Iranului dupa caderea avionului de pasageri ucrainean cu 176 de pasageri la bord, a declarat președintele Volodimir Zelenski, sâmbata, într-un comunicat, potrivit Reuters.Zelenski a declarat…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a cerut o ''ancheta completa si aprofundata'', precum si stabilirea responsabilitatilor dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat ''dintr-o eroare'' un avion ucrainean ce avea la bord numerosi cetateni canadieni, transmite AFP.…

- Președintele Ucrainei a transmis ca se așteapta ca Iranul sa iși asume pe deplin responsabilitatea, dupa ce a recunoscut ca a doborat avionul companiei Ukraine International Airlines, la bordul caruia se aflau 176 de oameni. Volodimir Zelenski „Acesta dimineața nu a fost una buna, dar a adus adevarul.…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a purtat discutii la Teheran cu o delegatie talibana condusa de Mullahul Abdul Ghani Baradar, unul dintre fondatorii gruparii, a anuntat miercuri agentia de presa iraniana IRNA, relateaza Reuters. Zarif a exprimat disponibilitatea Iranului de a sustine…