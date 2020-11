Stiri pe aceeasi tema

- Democratul Joe Biden a reacționat dupa ce presa americana a scris ca a caștigat alegerile prezidențiale. El a scris un mesaj pe Twitter in care spune ca va fi „un președinte pentru toți americanii”. De cealalta parte, Donald Trump nu se lasa așa ușor invins. El a scris pe contul sau personal de Twitter…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite, anunțata de media internaționala."Felicitari președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu nerabdare sa consolidam in continuare solidul și dinamicul nostru partener…

- Si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a felicita pe cei doi castigatori. "Americanii si-au ales presedintele. Felicitari @JoeBiden si @KamalaHarris! Avem multe de facut pentru a depasi provocarile de azi. Haideti sa lucram impreuna!" Premierul britanic Boris Johnson ii felicita pe Joe Biden, pentru…

- Aceasta este prima declaratie facuta de Kamala Harris, dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA."Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura cu sufletul Americii si cu disponibilitatea noastra de a lupta pentru el. Avem…

- Premierul canadian Justin Trudeau i-a felicitat sâmbata pe Joe Biden și Kamala Harris pentru alegerea lor la președinția și vicepreședinția Statelor Unite, la mai puțin de o ora dupa anunțarea rezultatului de catre mass-media americana, relateaza AFP. În timp ce Berlinul vrea ”un nou…

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, a cerut marți un "new deal" cu Statele Unite dupa alegeri, în condițiile în care mandatul lui Donald Trump a fost marcat de o degradare a relațiilor germano-americane, scrie AFP."Avem nevoie de un parteneriat transatlantic…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…