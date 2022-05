Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina si nu pot parasi tara din cauza dificultatilor legate de infrastructura si a blocarii porturilor de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel la Rusia "sa isi asume responsabilitatile in calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate" si sa incheie razboiul din Ucraina, relateaza BBC, citand un comunicat publicat marti de Palatul Elysee. De asemenea, Macron i-a transmis omologului…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Preturile materiilor prime care constituie piata ingrasamintelor — amoniac, azot, nitrati, fosfati, potasiu si sulfati — au crescut cu 30% de la inceputul anului si le depasesc acum pe cele observate in timpul crizei alimentare si energetice din 2008, potrivit firmei britanice de consultanta CRU. Rusia…

- Ucraina ar putea renunța la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean în Marea Britanie, scrie Agerpres. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, în raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…