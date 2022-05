Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca Rusia nu isi are locul la urmatorul summit G20 deoarece nu poate fi considerata un „partener constructiv”, transmite AFP. „Nu cred ca putem sta cu Rusia la masa”, a explicat premierul canadian, precizand ca a discutat acest subiect cu seful statului…

- „Acum este un punct de cotitura in Ucraina”, a spus Zelenski in discursul sau de seara trecuta. Un discurs care nu a trecut neobsevat, ca de obicei, dar care a trezit „suspiciunea” unora dintre analiști. Zelenski a descris acum un „punct de cotitura” in razboiul Ucrainei cu Rusia, adaugand ca pana…

- Conform șefului administrației regionale Zaporojie, Oleksandr Starukh, care a facut o postare pe Telegram, azi, in jurul orei 11.00, a fost bombardat și orașul Zaporojie din Ucraina. Armata rusa a lovit gara și imprejurimile gradinii botanice, dar nu au fost victime. Se crede ca locațiile precizate…

- In total, 97 de copii au fost uciși de la inceputul razboiului, a declarat, marți, in fața parlamentului canadian președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care le-a cerut aliaților Kievului sa-și intareasca ajutorul lor, transmite bfmtv. ”Rușii au ucis deja 97 de copii”, bombardand ”școli, spitale,…

- O lege socanta a intrat in vigoare in Ucraina: civilii acestei tari pot sa deschida focul asupra soldatilor identificati ca fiind forte ostile. Noua lege, intrata in vigoare luni, mai stipuleaza ca strainii si apatrizii care traiesc legal in Ucraina pot la randul lor sa faca rost de arme si sa le foloseasca…

- In cursul acestui turneu european, programat in perioada 6-11 martie, premierul canadian va merge la Londra, Riga, Berlin si Varsovia pentru a se "intalni cu parteneri si aliati si a discuta despre sustinerea Ucrainei", anunța oficialul, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Canada va sanctiona ''58 de persoane si entitati ruse'' in raspuns la invazia Ucrainei de catre armata rusa, a anuntat joi premierul canadian Justin Trudeau, invocind ''sanctiuni severe'', relateaza AFP. Sanctiunile vor viza in special ''membri ai elitei ruse'', ''mari banci ruse'' si ''membri ai Consiliului…

- Ministrul de Externe al Ucrainei a transmis un mesaj catre ucrainenii din toata lumea, pe care i-a asigurat ca, in ciuda atacului lui Putin, Ucraina lupta și se va apara. „Pentru ucrainenii de pe tot globul: Putin a atacat, dar nimeni nu fuge. Armata, diplomați, toata lumea lucreaza. Ucraina lupta.…