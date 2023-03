Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian, Giorgia Meloni, a anunțat ca a adresat o scrisoare liderilor din Uniunea Europeana prin care ii indeamna la masuri imediate pentru a opri plecarea ambarcațiunilor cu migranți, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O instanta din Sierra Leone a hotarat ca principalul candidat al opozitiei, la alegerile prezidentiale din iunie, trebuie sa fie judecat pentru acuzatiile de coruptie, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Premierul canadian Justin Trudeau a exprimat sambata sprijinul tarii sale pentru decizia americana "de a dobori balonul de supraveghere la mare altitudine al Chinei care a incalcat spatiul aerian american si canadian si dreptul international", relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Premierul italian, Giorgia Meloni, va vizita Ucraina inainte de data de 24 februarie, cand se va implini un an de la inceperea razboiului declansat de Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele Tunisiei a pus, luni, prezența ultra-scazuta la alegerile parlamentare pe ura alegatorilor fata de legislativ parlamentului, nu pe o scadere a propriei sale popularitați. Comisia electorala a anunțat ca doar 11,4% din electorat a votat duminica la alegerile parlamentare, anunța Rador.…

- Președintele Vladimir Putin l-a inlocuit pe comandantul fortelor Rusiei in Ucraina, la trei luni dupa ce a fost instalat. Șeful Statului Major, generalul Valeri Gherasimov a fost numit sa conduca "operațiunea militara speciala" lansata anul trecut, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul canadian Justin Trudeau a afirmat duminica, la Toronto, dorinta guvernului sau de a obtine dreptate pentru victimele prabusirii avionului Boeing ucrainean doborat de armata iraniana, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un studiu realizat de guvernul Canadei releva ca una dintre cele mai cunoscute populatii de ursi polari din lume, care traiesc in Golful Hudson, a cunoscut un declin accelerat in ultimii cinci ani, in primul rand din cauza schimbarilor climatice, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi…