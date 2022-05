Cintaretul american Justin Timberlake, un star al muzicii pop, si-a vindut intregul catalog muzical in urma unei tranzactii estimate la 100 de milioane de dolari. Artistul pop, in virsta de 41 de ani, a semnat contractul privind vinzarea catalogului sau muzical de aproximativ 200 de cintece, printre care se gasesc piese de succes precum "SexyBack" si "Mirros", cu Hipgnosis Song Management, o co