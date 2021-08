Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Luminita Gheorghiu, devenita cunoscuta publicului din Romania, dar si din strainatate pentru rolurile din filme ca Morometii, Moartea domnului Lazarescu sau Pozitia copilului, s a stins din viata la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut de scriitorul Dan Lungu pe pagina sa de Facebook. "S…

- Moartea tinerei de 31 de ani a fost anunțata de Federația Belgiana de Ciclism. Jolien Verscheuren a fost una dintre cele mai bune sportive la ciclocros din Belgia. Printre victoriile sale s-au numarat si premiile la disciplina koppenbergcross din orașul Oudenaarde din estul flamand. In 2018 a fost diagnosticata…

- Florin Piersic este indurerat! Actorul trece prin momente foarte grele dupa ce și-a pierdut un prieten foarte drag, un om ce i-a fost aproape in cele mai grele momente ale vieții sale și nu a uitat sa il sprijine in momentul in care mama lui s-a stins din viața. Acesta a decis sa transmita un […] The…

- Ilie Nastase a facut primele declaratii dupa moartea lui Florin Condurateanu, in direct, la Romania TV. Fostul sportiv este extrem de socat de vestea care a intristat intreaga tara si si-a exprimat regretele fata de pierderea jurnalistului. Ilie Nastase, primele declaratii dupa moartea lui…

- Champ, cainele ciobanesc german al sotilor Biden de 13 ani, a murit „linistit, acasa”, a anuntat sambata cuplul prezidential intr-un comunicat, scrie NBC. Jill si Joe Biden deplang moartea animalului lor de companie. „A fost pretuitul nostru tovaras permanent in timpul ultimilor 13 ani si…

- Vedem zi de zi, de peste un an, statistici cu morti si imbolnaviri de SARS-CoV-2. Ne contaminam noi sau cei apropiati, pierdem oameni dragi, suntem martori la durerile altora si traim cu totii un fel de doliu colectiv dupa lumea asa cum o stiam.

- Cantarețul de muzica populara, Corin Dobrinescu, de profesie inginer, a murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o duba, pe raza localitații Horezu. Medicii sosiți de urgența la locul accidentului au incercat sa-l resusciteze, insa fara succces. Șoferul dubei care l-a lovit pe Corin Dobrinescu…

