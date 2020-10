Justin Caruso a lansat noul single ‘Highs & Lows’

Stiri pe aceeasi tema

- Tiesto, DJ-ul legendar al muzicii dance, revine cu un super single care se numește “The Business”, lansat cu Atlantic Records. Videoclipul a fost regizat de Christian Breslauer, iar personajul principal din video este Casey Frey, un comediant cunoscut. Videoclipul a fost lansat dupa un concert live…

- Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper. Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com Track-ul beneciaza de un film de scurta…

- Inna revine in forta cu single ul "Read My Lips", o piesa care atrage atentia de prima ascultare, in colaborare cu Farina, superstar din Columbia. Videoclipul prezinta in prim plan doua artiste puternice, si a fost regizat de Bogdan Paun"Read My Lips", noua piesa a Innei, este un mix de stiluri pop,…

- Bow Anderson, artista originara din Edinburgh, a revenit cu single-ul “Island”, despre care Elton John a declarat ca “Doamne, cat ador melodia! Ar putea sa lumineze intregul Edinburgh prin stilul sau”. “Island” este track-ul lansat dupa “Heavy”, piesa pentru care Bow a filmat un videoclip in casa sa…

- Elena Bozian, finalista Vocea Romaniei 2019, lanseaza prima piesa din cariera – “Nu ma lasa”. Piesa a fost produsa in studiourile Quna Music, compozitia ii aparține Alexandrei Dinu, povestea melodiei fiind inspirata din trairile interpretei, in timp ce Robi Velisar și Sergiu Ene s-au ocupat de productie.…

- Dani Mocanu colaboreaza din nou cu Costi Ionița și lanseaza „Fragolina”, un single cu versuri in italiana și cu un vibe fresh. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Dani Mocanu, „Fragolina” este o piesa despre o iubire sincera și pasionala, ce iți trezește fluturii din stomac. Single-ul este o dedicație…

- Trupa de K-pop sud-coreeana BTS a lansat vineri "Dynamite", un nou single cantat pentru prima data integral in limba engleza cu care grupul de baieti vrea sa trimita "un mesaj plin de bucurie si de incredere" fanilor in acest moment marcat de pandemie, relateaza EFE. "Nu intra in planurile noastre sa-l…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…