- Cazul unei fetițe i-a lasat pe medici fara cuvinte. Mulți dintre specialiști au epuizat toate resursele și au apelat la Google pentru orice informație care i-ar putea duce aproape de un diagnostic. Aceasta are o afecțiune genetica extrem de rara cu care majoritatea experților nu s-au mai intalnit. Doar…

- Chef Florin Dumitrescu este unul din cei mai cunoscuți și iubiți bucatari de pe micile ecrane. Acesta intra in casele oamenilor in cadrul emisiunii ,,Chefi la cuțite”, acolo unde este adorat in rolul de jurat. Vedeta se bucura și de o comunitate mare pe rețelele de socializare unde fanii țin legatura…

- Razvan Fodor (46 de ani) sufera de o boala teribila. In urma cu ceva timp, solistul a trecut prin clipe de cosmar in timp ce se afla in India, in vacanta. Din fericire, partenera lui i-a fost alaturi si l-a ajutat sa depaseasca momentul critic. Pe blogul personal, Irina Fodor (33 de ani) a dezvaluit…

- Fostul component al trupei Oasis Liam Gallagher a dezvalui t recent ca sufera de osteoartrita, o afecțiune care ii provoaca dureri groaznice. Majoritatea oamenilor asociaza acest diagnostic cu varsta inaintata, dar Gallagher are doar 49 de ani. Deci, cat este de neobișnuit sa dezvolți o artroza la șold…

- Inca doua cazuri suspecte de hepatita cu cauze necunoscute la copii au fost depistate in Romania. Acestea se adauga unui caz deja confirmat, o fetița de 5 ani care ar putea avea nevoie de transplant hepatic. Specialiștii din Ministerul Sanatații recomanda parinților sa le puna copiilor masca in spații…

- Liderul clasamentului mondial, Novak Djokovic, susține ca sufera de o boala care ii genereaza o lipsa de energie acuta, dar nu a dorit sa dea detalii despre natura acestei afecțiuni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Nicolae Botgros trece din nou prin momente grele, la un an de la moartea soției sale. Acum artistul e din nou in doliu, iar pe Facebook a anunțat cu tristețe ca a mai pierdut o persoana draga. Cantarețul e devastat de durere.

- De departe momentul care a marcat gala Oscar 2022 a fost acela in care Will Smith i-a dat o palma lui Chris Rock dupa ce acesta din urma a facut o gluma despre Jada Pinkett, soția actorului. „Nu mai pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita”, i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, dupa ce a…