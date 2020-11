Stiri pe aceeasi tema

- Jorge și Ramona formeaza unul dintre cele mai frumoase și sudate cupluri din showbiz-ul romanesc. Recent, soția prezentatorului Masked Singer Romania și-a serbat ziua de naștere, iar Jorge i-a facut o declarație de dragoste pe contul sau de Instagram.

- • „Lipsa iubirii a fost drama vieții mele”, spune celebrul muzician „Tata și indragostit”, acestea sunt cele doua cuvinte care il motiveaza zi de zi și ii dau pofta de viața artistului Damian Dragici, aflat la cea de-a doua tinerețe. Considerat un muzician desavarșit, Draghici a marturisit, in cadrul…

- "La mulți ani, iubirea mea! Sa ai parte de tot binele din lume și sa ți se indeplineasca toate dorințele pe care le ai in sufletul tau. Sa avem o viața fericita impreuna, plina de realizari și planuri pe care sa ni le ducem la bun sfarșit sanatoși și cu sufletul impacat, sa facem impreuna…

- Astazi este o zi importanta pentru Gabriela Cristea. Prezentatoarea TV iși sarbatorește ziua de naștere, iar inca de la primele ore ale dimineții, Tavi Clonda a surprins-o cu o declarație de iubire!

- Justin Bieber și soția lui, Hailey Baldwin, au facut o ședința foto incendiara, in ipostaze intime chiar din dormitor. In fotografie, cantarețul canadian Justin Bieber, in varsta de 26 de ani, apare ținandu-și in brațe soția, in pat. Atat el, cat și modelul Hailey Bieber, in varsta de 23 de ani se ating…

- Bucurie mare in familia lui Justin Bieber! Celebrul artist și frumoasa lui soție, Hailey, aniverseaza astazi un an de casnicie. Și cum un astfel de eveniment nu avea cum sa treaca neobservat, artistul a avut grija sa-i aduca zambetul pe buze partenerei sale cu o declarație de dragoste.

- Justin Bieber și soția lui, Hailey, s-au casatorit in urma cu aproape doi ani de zile, iar lucrurile par sa funcționeze foarte bine intre ei. Ba mai mult, de curand, aceștia și-au cumparat o locuința.