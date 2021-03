Justin Bieber debuteaza pe primul loc in Billboard Hot 200 cu albumul “Justice”

Stiri pe aceeasi tema

- Albumul, al zecelea al lui Bieber, a fost vindut in 154.000 de unitati in SUA in saptamina incheiata pe 25 martie, potrivit MRC Data, iar piesele incluse pe acesta au fost accesate online de 157 de milioane de ori. Albumul cuprinde colaborari cu Chance the Rapper, Benny Blanco, Giveon si Daniel Caesar.…

- Noul album „Justice” al superstar-ului Justin Bieber a debutat pe primul loc in Billboard Hot 200, iar in aceeasi zi albumul a fost certificat cu discul de aur in Statele Unite ale Americii. Albumul a fost lansat pe 19 martie 2021. Albumul a acumulat peste 435 milioane de ascultari pe toate platformele…

- „Justice” este al optulea album al cantaretului canadian Justin Bieber care ajunge pe primul loc in Billboard 200, detronand astfel „Dangerous: The Double Album” al lui Morgan Wallen care a petrecut zece saptamani, consecutiv, in fruntea topului, informeaza News.ro Albumul, al zecelea al lui…

- Statele Unite ale Americii susțin ca dispun de cele mai abundente resurse medicale și capacitați de ingrijire medicala, insa raspunsul lor la pandemia de Covid-19 este haotic, scrie Radio China International . Numarul de cazuri pozitive și cel al morților din cauza acestei boli sunt cele mai mari din…

- Albumul “Justice” include hituri precum “Holy” (feat. Chance The Rapper), “Lonely” (feat. Benny Blanco), “Anyone” si “Hold On”, piese care impreuna au peste 2 miliarde de ascultari si care se regasesc in topurile radio din lumea intreaga. Totodata, pe material mai regasim piesa “Peaches”, feat. Giveon…

- Mitsubishi a lansat cea de-a treia generație Outlander in 2012, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Problemele financiare cu care s-a confruntat producatorul nipon in anii urmatori au amanat debutul unei noi iterații pana acum. De-a lungul anilor, SUV-ul a primit mai multe pachete de imbunatațiri…

- Compania din New Brunswick, New Jersey, se asteapta sa aiba la dispozitie milioane de doze imediat dupa autorizare, au spus oficialii federali. Compania se asteapta sa produca peste un miliard de doze in total in acest an, la nivel global. Conform Mediafax , Guvernul SUA a cumparat deja 100 de milioane…

- Potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri un nou record de aproape 290.000 cazuri confirmate de Covid-19 in 24 de ore, relateaza Hotnews. Ultimeleraportari aratau ca numarul oamenilor care au murit din cauza coronavirusului afost de 3.676.…