Justin Bieber, cele mai multe nominalizări la Europe Music Awards Cantaretul canadian Justin Bieber a primit cele mai multe nominalizari pentru gala MTV Europe Music Awards, care va avea loc pe 14 noiembrie, la Budapesta. Bieber a obtinut opt selectii, inclusiv la categoriile „Best Artist” si „Best Pop” si este urmat de grupul k-pop BTS, cu patru nominalizari. Ceremonia de acordare a premiilor va avea loc la Papp Laszlo Budapest Sportarena si va fi transmisa in direct de MTV in 180 de tari. La categoria „Best Artist” au fost nominalizati: Doja Cat, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lady Gaga, Lil Nas X si The Weeknd. Pentru „Best Pop” concureaza BTS, Doja Cat, Dua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

