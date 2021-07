Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a avut, joi, o intalnire despre viitorul Program Operațional Tranziție Justa (POTJ) cu reprezentanți ai mediului de afaceri și autoritaților locale din județele Hunedoara, Gorj, Galați, Mureș, Prahova și Dolj, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a avut, joi, o intalnire despre viitorul Program Operational Tranzitie Justa (POTJ) cu reprezentanti ai mediului de afaceri si autoritatilor locale din judetele Hunedoara, Gorj, Galati, Mures, Prahova si Dolj, informeaza un comunicat…

- Pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.389 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.303 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 31 mai 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.737 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.039.821 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 153 cazuri noi de persoane…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat joi unde vor funcționa primele 24 de centre in care va fi utilizat vaccinul Johnson&Johnson. Primele 24 de centre in care se folosește vaccinul dezvoltat de Johnson&Johnson vor fi disponibile in 20 de județe. Acestea vor funcționa in…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat joi unde vor funcționa primele 24 de centre in care va fi utilizat vaccinul Johnson&Johnson. Primele 24 de centre in care se folosește vaccinul dezvoltat de Johnson&Johnson vor fi disponibile in 20 de județe. Acestea vor funcționa in…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu anunta, joi, ca vor fi operationale 24 de centre de vaccinare cu serul produs de Johnson&Johnson in 20 de judete. Vaccinarea se face fara programare. Alte 20 de centre vor fi deschise in spitale. „Primele 24 de centre in care se foloseste vaccinul dezvoltat…

- Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.058.337 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 997.749 de pacienți au fost declarați vindecați, transmite GCS. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 682…