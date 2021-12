Stiri pe aceeasi tema

- Karim Benzema, atacantul echipei de fotbal Real Madrid, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare. Jucatorul a fost gasit vinovat de complicitate la tentativa de șantajare a lui Mathieu Valbuena, fostul sau coechipier de la naționala Franței. Pe deasupra, va avea de achitat o amenda de 75.000…

- Un afro-american a fost exonerat de la executarea pedepsei si a fost eliberat marti de un tribunal din Missouri, dupa ce a petrecut 43 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare, informeaza AFP. Kevin Strickland, in varsta de 62 de ani, a fost condamnat in 1979 la inchisoare pe viata de…

- Dan Șova este condamnat la inchisoare dar sentința nu este definitiva. Sentința pronunțata miercuri, 17 noiembrie, este de patru ani de inchisoare cu executare. Sentința de miercuri a fost pronunțata de o instanța de la Curtea de Apel București. Instanța l-a gasit vinovat pe Dan Șova de trafic de influenta…

- Robert Durst a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea jurnalistei Susan Berman. In septembrie, milionarul american a fost gasit vinovat pentru impușcarea mortala a lui Berman, care ar fi avut informații despre dispariția misterioasa a soției lui, Kathie.

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost gasi vinovat joi de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta, transmite EFE. Tribunalul a considerat ca Sarkozy, sef al statului intre 2007 si 2012,…