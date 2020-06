Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria se claseaza si in acest an, la fel ca si in 2019, pe ultimele locuri in Tabloul de bord european privind inovarea, arata un raport publicat marti de Comisia Europeana (CE).Incepand din 2012 si pana in prezent, performantele in materie de inovare ale UE au crescut, in medie,…

- Legea 321 din 2020, votata de Senatul Romaniei, care modifica legea energiei electrice și a gazelor, va duce la blocarea investițiilor in noi capacitați de producere a curentului și va genera creșterea riscurilor la adresa securitații energetice a Romaniei, susțin principalii jucatori de pe piața autohtona…

- Investitiile straine directe au insumat o valoare neta negativa de 454 milioane euro in primele patru luni, comparativ cu 2,161 miliarde de euro in perioada similara din 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Comisia Europeana, prin președintele Ursula von der Leyen, a prezentat azi bugetul propus pentru redresarea economica a Europei, dupa pandemia de coronavirus: 750 de miliarde de euro. O cifra realista, o interpretare clara și așteptata a faptului ca Uniunea Europeana este un sistem ce funcționeaza și…

- Alexandru Rafila compara luarea temperaturii cu cantarirea in parc. „Nu este invaziva luarea temperaturii. Este vorba despre masurarea unui parametru fiziologic de la distanța. Termoscanarea - am inventat un nou termen. Nu, masoara un singur punct, nu scaneaza tot corpul”, a explicat Alexandru rafila…

- Cu ocazia semnarii proiectului de ratificare a acordului de protecția investițiilor dintre Romania și Vietnam, intr-o alocuțiune in Parlament, senatorul PSD Ștefan Radu Oprea a dezvaluit ca Romania a primit statutul de invitat de onoare la cel mai mare targ internațional din țara, organizat la Hanoi.…

- Romania trebuie sa se focuseze pe incurajarea productiei autohtone si a exporturilor, in contextul in care oportunitatile pentru produsele ,,made in Romania’’ vor fi semnificative pe termen mediu si lung.

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 70% in primele doua luni ale anului, la 409 mil. euro, comparativ cu 1,404 mld. euro in 2019 Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada…