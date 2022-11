Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca NATO ar trebui sa lanseze lovituri „preventive” impotriva Rusiei, in loc sa „aștepte loviturile nucleare ale Rusiei”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri crearea unui "tribunal special" pentru a urmari liderii politici și militari ruși, pentru rolul lor in invazia Ucrainei, scrie CNN, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat marti progrese "rapide si puternice" ale armatei sale in sud, anuntand "zeci" de localitati recuperate "in aceasta saptamana" de la rusi in regiunea in cauza si in est, noteaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a aprobat o decizie adoptata de Consiliul de Securitate și Aparare Naționala de la Kiev ca raspuns la "incercarea Rusiei de a anexa teritorii ale Ucrainei". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat duminica sa "conlucreze cu partenerii sai europeni la noi sanctiuni" impotriva Rusiei, dupa anexarea de catre aceasta a patru regiuni ucrainene, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit vineri cu comandanti militari pentru a discuta cu privire la un "plan de eliberare" a teritoriului ucrainean ocupat de rusi, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, marti, ca l-a informat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, intr-o conversatie telefonica, despre situatia de pe front si i-a cerut inasprirea sanctiunilor impotriva Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…