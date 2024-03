Stiri pe aceeasi tema

- Jador a fost descalificat de la „Survivor All Stars”, dupa ce a fugit din tabara Faimoșilor. Catalin Moroșanu, care a parasit și el competiția de la Pro TV, face dezvaluiri despre fuga concurentului și spune tot ce s-a intamplat in culise. In ediția din 29 februarie, Jador a parasit competiția „Survivor…

- Daniel Pavel vorbește in cel mai nou jurnal al sau de la „Survivor All Stars”, exclusiv pentru Libertatea, despre noua saptamana de joc, care incepe astazi, dar și despre vizita pe care a primit-o in Republica Dominicana. Saptamana trecuta de „Survivor All Stars” s-a incheiat cu eliminarea Mariei Lungu…

- Daniel Pavel face noi dezvaluiri de la „Survivor All Stars”, in jurnalul sau exclusiv pentru Libertatea. Prezentatorul anunța ca, dupa ce echipele s-au schimbat, o noua eliminare va avea loc joi. Schimbari neașteptate au avut loc la „Survivor All Stars” saptamana aceasta. Jorge și Jador au fost nominalizați…

- Incepe o noua saptamana la „Survivor All Stars”, iar Daniel Pavel ne-a dezvaluit in exclusivitate ce se petrece in Republica Dominicana. Condițiile meteo nefavorabile au ingreunat filmarile pentru show-ul de la PRO TV, iar Roxana Nemeș și Elena Marin au parasit competiția.In fiecare marți, miercuri…

- Elena Marin a fost eliminata de la Survivor All Stars, iar acum, aceasta a facut primele declaratii despre experiența traita in Republica Dominicana. De asemenea, aceasta a vorbit și despre cum sunt concurentii din echipa Faimoșilor.Elena Marin a vorbit despre experiența in Dominicana, dar și despre…

- Roxana Nemeș și Elena Marin au fost eliminate de la „Survivor All Stars”, in ediția difuzata aseara, la Pro TV. Cantareața a fost trimisa acasa pentru se confrunta cu probleme de sanatate, iar dansatoarea a pierdut duelul cu Jorge și a parasit competiția din Republica Dominicana.A trecut o alta saptamana…