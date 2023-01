Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Danciu, Codruța Began și Andrei Neagu sunt cei trei nominalizați spre eliminare in cadrul consiliului Survivor Romania 2023, de miercuri, 25 ianuarie. Unul dintre cei trei Razboinici va parasi competiția din Republica Dominicana. Cine este cel care a intrunit cele mai puține voturi din partea…

- Survivor Romania 2023 a inceput pe 9 ianuarie, la Pro TV. Primele confruntari dintre concurenți au avut loc, dar și eliminari multiple atat din echipa Faimoșilor, cat și de la Razboinici. Direct din Republica Dominicana, pentru Libertatea, prezentatorul Daniel Pavel povestește cum decurge competiția,…

- Gheboasa a parasit Survivor Romania 2023 , in ediția din 11 ianuarie. A rabufnit și a plecat din emisiune. In consiliu, in fața prezentatorului Daniel Pavel, el a spus motivele pentru care abandoneaza concursul, insa acumm pe rețelele de socializare, a vobit despre condițiile grele de la Survivor, cele…

- Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie au avut un schimb dur de replici la Survivor Romania 2023. Tensiunile au aparut in echipa Faimoșilor dupa o saptamana petrecuta in Republica Dominicana. Au aparut primele neințelegeri in echipa Faimoșilor de la Survivor Romania 2023 . Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie…

- Fosta soție a lui Daniel Pavel și actuala iubita a acestuia au petrecut Craciunul impreuna. Prezentatorul „Survivor Romania” s-a bucurat mult ca intreaga familie s-a reunit de sarbatori.„Fiul meu a venit de sarbatori in țara, alaturi de mama lui. Ma bucur tare mult ca in acest an am fost cu toții la…

- Daniel Pavel a fost invitatul special in finala talent-show-ului „Vocea Romaniei“ și a dezvaluit cand incepe „Survivor Romania“. Prima ediție va fi transmisa luni, 9 ianuarie, 2023. Doua triburi, 12 Faimoși și 12 Razboinici se vor infrunta timp de cateva luni in jungla din Republica Dominicana. Cei…

- Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii „Survivor Romania”, se iubește de un an de zile cu Ana Maria Pop, care e avocat. Intr-un interviu pentru playtech.ro , vedeta a facut dezvaluiri despre relația lor, despre cum se comporta iubitul cu ea. Ana Maria l-a laudat pe Daniel Pavel nu doar pentru cariera…

- Alex Delea, caștigatorul „Survivor Romania” 2022, a dezvaluit luna in care „Survivor Romania” 2023 va incepe la Pro TV. El a facut marele anunț chiar in finala „”Sunt celebru, scoate-ma de aici”, dupa ce Anisia Gafton a fost desemnata Regina Junglei. Intrebat de Adela Popescu și de Cabral cum este show-ul…