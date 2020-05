Jurnalul de economie, cu Daniel Apostol. Horia Gustă, despre cum se poate relansa economia Oamenii de afaceri sunt de acord ca redresarea economica se poate realiza, daca se restabileste in primul rand increderea in economie. Statul are un rol esential in a transmite mesaje corecte care sa reporneasca activitatile economice, dar si pe cele financiare, iar cetatenii de rand isi pun in primul rand problema, cum sa isi protejeze finantele persoanle si cum sa isi asigure venturile de viitor. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

