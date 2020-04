Oamenii de afaceri cer Guvernului sa adapteze legislatia in contextul actual, in asa fel fel incat economia sa poata sa fie restartata chiar si in aceste conditii de distantare sociala impuse de pandemia de Covid-19. Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano –Germana este invitatul lui Daniel Apostol la Jurnalul de economie.