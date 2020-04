Stiri pe aceeasi tema

- Bancile iși sfatuiesc consumatorii care au probleme cu plata ratelor - scadere venituri, șomaj, șomaj tehnic, probleme medicale - sa apeleze la Centrul pt Solutionarea Alternativa a Litigiilor din donemniul bancar.

- Tendințe in industria asigurarilor: București, 22 aprilie 2020: Accelerarea digitalizarii și a adoptarii inteligenței artificiale, crearea de produse de asigurari care sa acopere situații de blocaj economic la nivel global și orientarea catre produsele de sanatate, sunt cateva tendințe care vor guverna,…

- Accelerarea digitalizarii si a adoptarii inteligentei artificiale, crearea de produse de asigurari care sa acopere situatii de blocaj economic la nivel global si orientarea catre produsele de sanatate, sunt cateva tendinte care vor guverna, in viitor, industria globala a asigurarilor, considera reprezentantii…

- Un efect nedorit al pandemiei Covid-19 este trimiterea multor angajati in somaj si scaderea brusca a veniturilor acestora. Tocmai din aceasta cauza, foarte multi oameni se regasesc in imposibilitatea de a mai plati ratele la banci. Cea mai avantojoasa solutie pe termen lung este sa apeleze la Centrul…

- Gabriel Biris, membru al Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale a vorbit cu Daniel Apostol la ''Jurnalul de economie'', despre cum trebuie ajutata economia sa reporneasca dupa criza provocata de coronavirus. Gabriel Biris este de parere ca ar trebui sa repornim economia, folosindu-ne…

- Oamenii de afaceri cer Guvernului sa adapteze legislatia in contextul actual, in asa fel fel incat economia sa poata sa fie restartata chiar si in aceste conditii de distantare sociala impuse de pandemia de Covid-19. Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano –Germana este…

- Daniel Apostol a vorbit la Jurnalul de economie despre functiile diferite pe care le au banii. Sunt un mijloc de schimb, au o anumita valoare si sunt o modalitate de plata in care toata lumea are incredere. Banii permit de asemenea, stabilirea preturilor bunurilor si serviciilor si totodata sunt un…