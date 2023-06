Stiri pe aceeasi tema

- In decembrie anul trecut, un grup parlamentar depunea in Senatul Romaniei un nou proiect de lege, ca urmare a unei inițiative guvernamentale elaborata in aceeași luna. Proiectul vizeaza eliminarea gazelor de sera și efectele acestora in zonele urbane și rurale, precizand ca, de fapt, este vorba de mobilitate…

- REZULTATE… Lotul județului Vaslui a obținut patru premii speciale și o mențiune MEN la etapa naționala a Olimpiadei interdisciplinare „Cultura și spiritualitate romaneasca”. Bianca-Maria Porcișanu (clasa a VIII-a) a fost rasplatita cu o Mențiune acordata de Ministerul Educației. Eleva invața la Școala…

- SPRIJIN… Romania vrea sa renegocieze acordarea de vouchere pentru stimularea instalarii panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei aferente pentru cladirile rezidențiale aparținand persoanelor fizice. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca Executivul…

- ZBUCIUMATA… Celebra Veronica Stegaru de la Blagești, cea care un an intreg a facut o larga audiența pe un post național de televiziune, in rolul de „Vulpița”, a ajuns rau, dupa ce a disparut din spațiul public! Soțul Viorel Stegaru a dat divorț de ea, din cauza naravurilor femeii, pentru care au și…

- DE NECREZUT… Autoritațile locale barladene au alocat peste 500.000 de lei pentru organizarea unor acțiuni culturale, ce se vor derula in lunile mai și iunie. Cele mai mari sume alocate sunt in luna iunie, pentru Zilele Culturale ale Barladului . Cei mai mulți bani din bugetul local, peste 315.000 de…

- GRAV… Un accident banal, petrecut la Bariera Puiești din Barlad, scoate la iveala o situație alarmanta. In taxiul implicat in incidentul rutier se afla o minora de 16 ani, care fugise dintr-un centru comunitar dupa lasarea intunericului. Aventura copilei a fost de scurta durata pentru ca mașina care…

- Te uiți la contactele din telefon. Nu sunt multe. (Alta treaba n-ai de facut?) Verifici „convorbirile recente”. Aceleași nume. Poate ca a venit vremea sa renunți la unul, doi sau chiar la toți, daca ai puterea. Gandește-te! Unul iși numara zilele pana la pensie. Ca un soldat in termen care iși ținea…