- Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat situația personalului din invațamant aflat in greva. Deca a precizat ca dupa adoptarea ordonanței care prevede majorari salariale, 15 000 de persoane au renunțat la greva, dintre care 10.000 sunt cadre didactice.

- Am tras de vise, chiar și cand s-au spart Erika Isac lucreaza la propriul tau playlist pe care sa dai play cand ai nevoie de atitudine. Noua sa piesa, “Hollow” reprezinta doza de vulnerabilitate din putere și descrie perfect momentul in care realizezi cat de greu e drumul, dar te ambiționezi sa il strabați…

- Volodimir Zelenski a transmis un mesaj nocturn in cadrul caruia a facut o scurta analiza a situației actuale, oferind și niște variante fericite in care lumea va știi ca Rusia se afla pe drumul catre infrangere. Victoria Ucrainei depinde in cea mai mare parte de SUA, dar și de momentul in care piloții…

- Proiectul centurii ocolitoare a Clujului s-a regasit in propunerea inițiala de finanțare prin PNRR. Informația a fost confirmata de fostul ministru al proiectelor europene, Cristian Ghinea. Schimbarea programului de finanțare a fost decisa de ex-ministrul Transporturilor, Catalin Drula.

- Regele Charles al III-lea va ajunge in Romania la inceputul lunii iunie, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Șeful Casei Regale britanice va efectua o vizita in Romania, pe 2 iunie, prima in calitate de rege. Sursele citate nu au putut oferi detalii referitoare la programul regelui Charles…

- Lumea pe care o știm aproape s-a sfarșit de cel puțin 6 ori, deja. Și nu au fost scenarii de filme fantastice, ci evenimente care au adus rasa umana la o secunda de dispariție. Furtuna solara: 2012 Furtunile solare au ca rezultat trimiterea unui flux de sarcini electrice catre Pamant. Se intampla des,…

- Mihai Bendeac, chiar daca nu mai apare pe micul ecran, e foarte ocupat. Actorul in varsta de 40 de ani a anunțat intr-un interviu pentru Cancan la ce proiecte importante lucreaza, dar și cand acestea vor fi lansate. Despre contractul cu Pro TV e inca rezervat in declarații. Din septembrie 2022, Mihai…

- La scurt timp dupa implinirea unui an de la primul atac al armatei ruse pe teritoriul Ucrainei, Europa pare un butoi de pulbere pe cale sa explodeze. Un important lider susține ca lumea se pregatește pentru al Treilea Razboi Mondial. Se pregatește Europa pentru al Treilea Razboi Mondial? S-a implinit…