- Trupul cunoscutului fotograf piteștean Gheorghe Juganaru este depus astazi, incepand cu ora 10,00 la capela Sf Gheorghe. Slujba de inmormantare va avea loc duminica, 10 octombrie, in satul Beuca, Teleorman. A fost cel mai cunoscut fotograf al Piteștiului 80′-90′ iar dupa revoluție, studioul sau a funcționat…

- In a douazecea zi a lunii septembrie, pe una dintre cele șapte coline ale Iașului, la Manastirea Cetațuia, a fost condus pe ultimul drum pamantesc Protosinghelul David Oprea, Coordonator al Cabinetului Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Calinic și slujitor al Manastirii Sfantul Ioan cel Nou –…

- Sicriul cu trupul fara viața al lui Petrica Cercel a fost scos astazi din spital, iar chiar in aceste momente este transportat la capela cimitirului unde maine manelistul urmeaza sa fie inmormantat.

- B1.ro Actorul Ion Caramitru a fost inmormantat la Cimitirul Bellu din București, pe Aleea Artiștilor. Trupul marelui actor a fost depus inițial la Biserica Visarion, iar cortegiul funerar a trecut pe la Teatrul Național, inainte de a ajunge la cimitir. La Teatrul Național un grup numeros de persoane…

- Actorul Ion Caramitru va fi inmormantat vineri, pe Aleea Actorilor a Cimitirului Bellu. In drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu, cortegiul cu trupul neinsufletit se va opri, in jurul orei 12,00, in fata Teatrului National "I. L. Caragiale", caruia marele actor i-a dedicat…

- Ivan Patzaichin a murit duminica, la varsta de 71 de ani. Astazi, fostul mare canoist va fi inmormantat la Cimitirul Bellu. Trupul neinsuflețit al marelui campion a fost depus luni la clubul CS Dinamo, iar azi vor avea loc funeraliile și inmormantarea. De la ora 13:00, la clubul alb-roșu vor incepe…

- Trupul neinsufletit al multiplului campion olimpic Ivan Patzaichin, care a decedat duminica la varsta de 71 de ani, a fost depus, luni, la Sala de Trofee a Clubului Sportiv Dinamo din Soseaua Stefan cel Mare.

- Cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu lui Emilian ANDREI, redactorul sef ZIUA de Constanta o pot face incepand de astazi. Trupul acestuia va fi depus la Casa Mortuara a Cimitirului Central Constanta. Astazi, la ora 19.00 va fi tinuta slujba de stalpi la Casa Mortuara a Cimitirului Central Constanta.…