Roman Protasievici, jurnalistul sechestrat dupa ce avionul cu care zbura a fost forțat sa aterizeze in Belarus, apare intr-un mesaj video, cu vanatai pe fața, in care spune ca este „tratat bine”. „Buna ziua, numele meu este Roman Protasievici. Seara trecuta am fost reținut de angajații MAI pe aeroportul din Minsk. Acum ma aflu in centrul de detenție nr. 1 al orașului Minsk. Vreau sa anunț ca nu am nicio problema de sanatate cu inima sau cu alte organe. Atitudinea forțelor de ordine fața de mine este corecta și conform legii. Chiar acum colaborez cu anchetatorii și dau declarații privind organizarea…