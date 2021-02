Jurnalistul rus Sergei Smirnov, redactor-șef al site-ului Mediazona, condamnat la 25 de zile de închisoare Un tribunal din Rusia l-a condamnat pe redactorul-șef al site-ului independent Mediazona la 25 de zile de închisoare din cauza ca a redistribut o postare pentru care este acuzat ca a promovat recentele manifestații pentru sprijinirea opozantului Aleksei Navalnîi și a încalcat repetat legislația privind protestele, a relatat miercuri Mediazona, scrie The Moscow Times.

Sergei Smirnov, 45 de ani, a fost reținut și apoi eliberat duminica sub acuzația de &"incitare la participarea unui miting neautorizat&". Fotografii cu fiul sau privind cum este reținut în strada au fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

