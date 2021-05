Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Sapega, iubita jurnalistului Roman Protasevici, a fost și ea reținuta pe aeroportul din Minsk, dupa deturnarea avionului Ryanair, informeaza Hotnews, care precizeaza ca informația este confirmata de mai multe surse. Una dintre ele este lidera Opoziției din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, care…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a catalogat drept "inacceptabil" incidentul cu avionul de pasageri fortat sa aterizeze in Belarus, indemnand autoritatile de la Minsk sa permita plecarea tuturor persoanelor aflate la bord, anunța Mediafax. "Este total inacceptabil sa fie…

- Jurnalistul Roman Protasevici, de 26 de ani , este cofondatorul canalului de opoziție Nexta din Belarus, a fost deja reținut de autoritațile belaruse. Jurnalistul risca pedeapsa capitala, in ultima țara din Europa care mai practica aceasta sentința.Aparatul de zbor a fost fortat sa aterizeze in Minsk,…

- „Monitorizam cu atentie aterizarea fortata din Belarus a zborului comercial catre Vilnius si arestarea opozantului Roman Protasevici”, a declarat secretarul general al NATO intr-o postare publicata pe Twitter. „Acesta este un incident serios si periculos care necesita o ancheta internationala. Belarus…

- Avionul de linie al Ryanair deturnat duminica dupa-masa de Belarus a decolat de la Minsk cu destinatia Lituania, a anuntat pe Twitter comisarul european al Transporturilor, Adina Valean, potrivit AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis ca deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie fortat sa aterizeze la Minsk si arestarea unui opozant aflat la bordul aeronavei reprezinta "un incident grav si periculos" si a cerut "o ancheta internationala", relateaza France Presse.…

