- A murit la varsta de 51 de ani jurnalistul și scriitorul Raico Cornea. A lucrat pentru Televiziunea Romana și a realizat sute de reportaje și filme documentare. A fost corespondent de razboi al TVR in fosta Iugoslavie, realizator și producator de emisuni la TVR Timișoara. In aceasta luna și-ar fi serbat…

- Emoții in familia lui Mihai Gadea! Karina Maisha, fiica prezentatorului, a susținut Bacalaureatul saptamana trecuta, iar luni a aflat rezultatele. Intreaga familie e mulțumita de reușita adolescentei in varsta de 18 ani. „Sunt un tata foarte fericit si-i multumesc lui Dumnezeu pentru asta, dar si fiicei…

- O femeie a murit intr-un grav accident rutier produs, duminica, pe A1, intre Timișoara și Arad. “In accident au fost implicate 2 autoturisme, iar din primele informații primite de la apelant, am fost anunțați ca o persoana ar fi incarcerata. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe din cadrul…

- Doliu in lumea artistica Tenorul Corneliu Murgu, fost director al Operei Nationale Romane din Timisoara timp de 19 ani, a incetat din viata la varsta de 72 de ani.Corpul neinsufletit va fi depus la Capela Principala din Cimitirul Eroilor Calea Lipovei , incepand de astazi, 27.04.2021, ora: 17.00. Inmormantarea…

- In imagini se vede cum victimele, impreuna cu un al treilea barbat, merg pe trotuar, in timp de din fața vine un alt grup mai numeros, potrivit imaginilor difuzate de pressalert,ro .Din grupul mai mare se remarca un barbat imbracat cu un hanorac negru, cu gluga pe cap și mainile in buzunar. El este…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 172 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.143 de teste, dintre care 607 teste rapide. Rata de infectare a scazut la 4,01, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,20. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…