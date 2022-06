Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a făcut AVC și este în spital Jurnalistul sportiv Ovidiu Ioanițoaia este internat la Spitalul Universitar din București, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. El are acum o stare de sanatate buna, dar este ținut sub observație de medici. Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a facut un accident vascular cerebral și a fost adus de urgența din Bulgaria, de la Balcic, unde […] The post Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a facut AVC și este in spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ovidiu Ioanitoaia a fost internat, in jurul orei 03:00 dimineata la Constanta.Ovidiu Ioanitoaia a trecut prin momente grele in noaptea de sambata spre duminica. Jurnalistul a suferit un atac vascular cerebral ischiemic usor in timp ce se afla in statiunea Balcic din Bulgaria.Sotia directorului Gazetei…

- La puțin timp dupa finalul partidei dintre Romania și Finlanda (1-0, din Liga Națiunilor), Ovidiu Ioanițoaia a suferit un atac vascular cerebral. La acel moment, jurnalistul se afla in Bulgaria, in stațiunea Balcic.

