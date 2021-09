Jurnalistul Mihai Dragolea, bătut crunt în timp ce filma un material despre tăierile ilegale de pădure Atat jurnalistul Mihai Dragolea, cat și activistul de mediu Tiberiu Bosutar și inca un insoțitor au fost atacați și batuți crunt de un grup de 20 de persoane, intr-o padure din Coșna, județul Suceava. Dragolea filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania. „Ne-au atacat cu furci și topoare. Printre atacatori se afla și inginerul silvic și proprietarul padurii. Nu am putut avea niciun dialog cu ei. Nu strigau decat atat: Va omor!, Va omor”, a relatat la Digi24, Mihai Dragolea. Acesta a subliniat ca i se pare de neconceput ca in 2021 sa i se poata intampla așa ceva.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un activist de mediu și doi jurnaliști care filmau un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania au fost batuți intr-o padure in județul Succeava. Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania,…

- Doi jurnalisti si un activist de mediu care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, au fost batuti de aprpximativ 20 de persoane intr-o padure din Suceava, anunta Greenpeace, care precizeazaca va oferi asistenta juridica victimelor. Activistul de mediu agresat a declarat…

- Jurnalistul Mihai Dragolea, un coleg de breasla și un activist de mediu au fost batuți in timp ce filmau un material despre taierile ilegale de lemn din Suceava. Un grup de 20 de indivizi i-au atacat pe cei trei cu bate și topoare. Aceștia au ajuns la spital, iar aparatura le-a fost distrusa. Potrivit…

- Regizorul si jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar international despre taierile ilegale de paduri din Romania, a fost batut crunt de circa 20 de indivizi intr-o padure de pe raza comunei Cosna (jud. Suceava). Echipamentul si toate inregistrarile i-au fost distruse, anunta Greenpeace…

- Meteorologii au emis, sambata dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata in judetele Suceava, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud si Harghita. In anumite zone, ceata va reduce vizibilitatea sub 200 de metri si, izolat, chiar sub 50 de metri, potrivit news.ro. Administratia Nationala de…

- Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita au elaborat documentatia necesara emiterii acordului de extragere a ursului care a cauzat decesul unei persoane in varsta de 26 de ani pe raza judetului Harghita, a anuntat sambata ministrul Mediului, Barna Tanczos. Atacul ursului a avut loc vineri…

- Un nou atac al urșilor deosebit de grav a avut loc in aceasta dupa-amiaza intr-o padure de langa Manastirea Rarau, județul Suceava. Un calugar a fost dus de urgența la spital dupa ce a fost mușcat de mai multe ori, relateaza Romania TV. Calugarul, care este de la Manastirea Rarau, s-a deplasat pe munte,…