Cunoscutul jurnalist Marius Buga a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a fost acuzat ca a intreținut, in repetate randuri, relații sexuale cu un minor instituționalizat, in varsta de 16 ani. Corespondentul unui post cunoscut de televiziune, Marius Buga, este acuzat ca a intreținut in mod repetat…