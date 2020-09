Stiri pe aceeasi tema

- Crește gradul de nemulțumire al vasluienilor la adresa furnizorului de apa Aquavas. Deocamdata doar in mediul online, insa cetațenii amenința ca nu se vor limita doar la atat și iși vor duce supararile și in cabina de vot, pe 27 septembrie. Cea mai recenta victima a modului de facturare a Aquavas este…

- ASTEPTARE…Curtea de Apel Iasi a decis sa-l tina dupa gratii pe Andrei Valentin Trofin, elevul cutitar de la Feresti, acuzat de tentativa de omor. Astfel, tanarul isi va afla pedeapsa finala in arest preventiv. Deocamdata, in prima instanta, magistratii Tribunalului Vaslui au decis sa-l condamne la 5…

- Creste numarul galatenilor care pierd lupta cu viata din cauza complicatiilor pe care noul coronavirus le provoaca si pe fondul unor suferinte preexistente. Astazi, luni, 24 august 2020, s-a inregistrat decesul celui mai tanar pacient din judet, dar și din țara, provocat de noul coronavirus. Este vorba…

- Concurenta…. Fotoliul de primar al Barladului face cu ochiul. Reprezentantii partidelor si-au inscris candidatii in cursa pentru aceasta functie, iar in final, lista cuprinde nu mai putin de zece aspiranti. Barladenii ii vor analiza, le vor aprecia activitatea, iar apoi, la vot, vor trebui sa aleaga…

- CU PORTIA… Vesti proaste pentru locuitorii orasului Negresti. Din cauza secetei, se suspenda alimentarea cu apa in patru localitati, iar in oras se instituie un program de furnizare cu doua intervale orare. Anuntul a fost facut de Aquavas, ca urmare a aplicarii Programului de restrictii in caz de seceta…

- D-ALE CAMPANIEI!… A inceput deja campania electorala, iar tachinarile politice nu puteau sa nu se iveasca si ele! Iata, la Dranceni, administratorul public al comunei, Gelu Pecheanu, a sarit in sus de bucurie, cand a vazut ca un contracandidat al fiului sau, la functia de primar, a venit cu hartia pentru…

- SUPARARE…Patanie mare la BEC Pogana! Fostul primar, Maricel Gifu, dat afara din functie de Agentia Nationala de Integritate (ANI), s-a dus tinta sa-si depuna candidatura, la functia de consilier local, insa decidentii biroului l-au tratat cu refuz. Concret, Maricel Gifu, reprezentant al PSD-ului, era…

- TRAGEDIE… Noaptea trecuta, la Valea Grecului, un barbat de aproximativ 55 de ani, și-a pierdut viața, in locuința in care a izbucnit un incendiu. Pompierii din Huși s-au deplasat imediat la fața locului. Focul se manifesta violent in interior. Deși echipajul a intervenit prompt, omul nu a mai putut…