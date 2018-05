Stiri pe aceeasi tema

- Ziaristul irakian care a aruncat cu pantofii dupa presedintele american George W. Bush candideaza pentru un loc in parlamentul de la Bagdad, informeaza AFP. Muntazar az-Zaydi, acum in varsta de 39 de ani, a devenit celebru in decembrie 2008 pentru gestul sau de protest. Intr-o conferinta de presa, la…

- La aproape un deceniu dupa ce a fost la un pas de a provoca un incident diplomatic international aruncandu-si pantofii spre presedintele SUA George W. Bush la Bagadad, jurnalistul Muntadhar al-Zaidi incearca sa-si cladeasca o cariera politica, transmite CNN.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a exprimat marti sprijinul pentru pastorul american Andrew Brunson, care este judecat in Turcia sub suspiciunea de legaturi cu o retea acuzata de orchestrarea tentativei de lovitura de stat din 2016, intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Washington si Ankara,…

- Presedintele american Donald Trump a amanat introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei si este putin probabil sa aprobe o decizie in acest sens daca Moscova nu lanseaza o noua provocare, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei SUA, informeaza agentia Reuters.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a vizitat duminica trupele guvernamentale care lupta impotriva rebelilor in enclava Ghouta de Est din apropierea capitalei Damasc, informeaza dpa si Reuters. Pagina de Facebook a presedintiei siriene a postat o imagine cu titlul: "In linia de foc din Ghouta de Est...…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreii de Nord, informeaza Reuters.'Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord', indica liderul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…