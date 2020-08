„Jurnalistul” Iosif Buble, viteazul de la Cotroceni, campion la contracte cu statul pe filiera PSD. Refuza sa dea explicatii Intr-un material amplu publicat vineri de Libertatea se arata cum TAROM i-a dat lui Iosif Buble tot bugetul de promovare, Firea i-a platit 58% din afisarile totale pe net ale PMB, iar Camera de Comert si Industrie a facut un contract de exclusivitate tot cu site-ul lui Buble. Site-ul stiripesurse.ro a primit bani, in perioada starii de urgenta, pentru a promova compania TAROM – mai exact, curse aeriene inspre Londra, in conditiile in care zborurile spre aceasta destinatie erau suspendate. Practic, 100% din bugetul de publicitate al companiei aeriene a fost directionat catre firma European Business… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic condus de Boris Johnson pare sa admita ca Marea Britanie nu va ajunge curand la un acord cu Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de The Telegraph și Mediafax.

- ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufoca. Voi susține acel candidat care are șanse de a caștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi sa avem un candidat propriu sau sa facem alianța cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe…

- Guvernul de la Londra va exclude Huawei din proiectul de realizare a rețelei 5G din Marea Britanie, prin obligarea companiilor de telecomunicații de a renunța la echipamentele companiei chineze pana in 2027, a afirmat marți Oliver Dowden, secretar de stat responsabil cu sectorul telecomunicațiilor.…

- Administratia de la Beijing a atenționat Marea Britanie sa evite implicarea in afacerile interne ale Hong Kong-ului, avertizand ca vor exista consecinte grave daca Guvernul de la Londra va considera China un „stat ostil”.

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- Romania nu a fost inclusa de Guvernul de la Londra pe lista celor 59 de țari consideate cu risc redus. Astfel romanii care merg in Marea Britanie dupa 10 iulie sunt obligați sa se autoizoleze.

- Edilul Capitalei a precizat ca la inceputul lunii iulie a depus cererea de finantare "pentru proiectul inscris in POIM pentru reabilitatea retelei de termoficare din Bucuresti care este foarte imbatranita". "Practic acum nu mai este niciun risc pentru ca avem toate aprobarile necesare, inclusiv…

- Guvernul de la Londra are in vedere introducerea unei carantine obligatorii de 14 zile pentru toii cei care sosesc in Regatul Unit din strainatate, informeaza sambata presa britanica. Toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau feroviara, cu exceptia celor care vin din Irlanda, ar…