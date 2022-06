Stiri pe aceeasi tema

- Sentinta pronuntata de Judecatoria Iasi, prin care se solicita ziaristului Gabriel Gachi si publicatiei Reporter de Iasi sa isi dezvaluie sursele informatiilor utilizate intr-un material editorial, constituie un grav semnal de alarma, atrage atentia Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit…

- Instanța a constatat ca un medic urolog de la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani a greșit in cazul unui pacient care se prezentase la Unitatea de Primiri Urgențe in urma unui accident pe care il avusese la fotbal. Pacientul, pe atunci in varsta de 18 ani, a ajuns dupa cateva saptamani…

- Sesizarea la DNA a venit din partea Curții de Conturi, care a realizat un raport privind achiziția din martie 2020 a unor echipamente medicale pentru care Romania se pare ca a platit dublu.Reprezentanții Curții de Conturi au sesizat Direcția Naționala Anticorupție pentru doua posibile fapte de abuz…

- Avocatul Carmen Mariana Diaconu a castigat inca o runda in procesul copilului pe care il are cu fostul deputat Petru Movila. Mai intai, femeia l-a dat in judecata pe Movila pentru a stabili paternitatea copilului ei si a castigat, apoi cei doi nu s-au inteles cu privire la cuantumul pensiei de intretinere. …