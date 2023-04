Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul american Evan Gershkovich, arestat in Rusia saptamana trecuta, a fost vineri inculpat oficial pentru "spionaj", informeaza AFP, care citeaza agentii de presa ruse.Potrivit Interfax, Gershkovich, corespondent al cotidianului Wall Street Journal (WSJ) care a lucrat in trecut si pentru AFP,…

- UPDATE 6:20 - Oficial al serviciilor secrete ucrainene: In prezent nu exista dovezi ca Beijingul furnizeaza arme RusieiNu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele…

- O conversatie(dialog) intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedintele chinez Xi Jinping ar fi ‘un lucru foarte bun’, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, citat de France Presse. Dand asigurari ca SUA ‘incurajeaza’ de mult timp un astfel de contact, Kirby a declarat:…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei spune ca Occidentul a cazut intr-o adevarata „psihoza a razboiului”. In același timp, acesta este susținator al politicii premierului Viktor Orban, care și-a aratat susținerea pentru Rusia.

- „Guvernarea in frunte cu Maia Sandu, din care, in rand cu ea, practic toți sunt și cetațeni romani, vrea sa paseze vina pentru eșecul politicilor social-economice, care provoaca tot mai multa nemulțumire in societate”. Astfel a comentat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuzațiile președintei Maia…